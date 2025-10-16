Ричмонд
Сотрудницу банка и экс-полицейского задержали за обман вдовы участника СВО

В Красноярском крае силовики задержали бывшего участкового полиции и сотрудницу банка, подозреваемых в хищении выплат у вдовы участника специальной военной операции.

Источник: Российская газета

СК возбудил по материалам МВД уголовное дело, фигурантам которого инкриминируют особо крупное мошенничество с использованием служебного положения, проинформировали в краевом главке Следственного комитета.

По данным ведомства, осенью прошлого года в Козульском районе полицейский, зная о гибели участника СВО и выплатах, предназначенных супруге военнослужащего, попросил у нее взаймы два миллиона рублей. Зимой 2025-го вдова обратилась в банк, получила деньги и передала указанную сумму участковому.

Следователи полагают, что получить деньги от вдовы полицейскому помогла банковская служащая, а возвращать одолженные у вдовы деньги он не планировал.

Сейчас мужчина уже не работает в правоохранительных органах. Он задержан и заключен под стражу. Его предполагаемая сообщница тоже задержана, решается вопрос о мере пресечения. Сотрудникам СК предстоит выяснить, какова роль сотрудницы банка в этом преступлении, и какие отношения связывали ее с полицейским. Предполагается, что она предоставила участковому информацию о поступлении выплаты на имя вдовы, а также беспрепятственно выдала деньги без обычных предварительных процедур.