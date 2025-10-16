Сотрудницу банка и экс-полицейского задержали за обман вдовы участника СВО

Сейчас мужчина уже не работает в правоохранительных органах. Он задержан и заключен под стражу. Его предполагаемая сообщница тоже задержана, решается вопрос о мере пресечения. Сотрудникам СК предстоит выяснить, какова роль сотрудницы банка в этом преступлении, и какие отношения связывали ее с полицейским. Предполагается, что она предоставила участковому информацию о поступлении выплаты на имя вдовы, а также беспрепятственно выдала деньги без обычных предварительных процедур.