Сотрудницу банка и экс-полицейского задержали за обман вдовы участника СВО

СК возбудил по материалам МВД уголовное дело, фигурантам которого инкриминируют особо крупное мошенничество с использованием служебного положения, проинформировали в краевом главке Следственного комитета.
По данным ведомства, осенью прошлого года в Козульском районе полицейский, зная о гибели участника СВО и выплатах, предназначенных супруге военнослужащего, попросил у нее взаймы два миллиона рублей. Зимой 2025-го вдова обратилась в банк, получила деньги и передала указанную сумму участковому.
Следователи полагают, что получить деньги от вдовы полицейскому помогла банковская служащая, а возвращать одолженные у вдовы деньги он не планировал.
Сейчас мужчина уже не работает в правоохранительных органах. Он задержан и заключен под стражу. Его предполагаемая сообщница тоже задержана, решается вопрос о мере пресечения. Сотрудникам СК предстоит выяснить, какова роль сотрудницы банка в этом преступлении, и какие отношения связывали ее с полицейским. Предполагается, что она предоставила участковому информацию о поступлении выплаты на имя вдовы, а также беспрепятственно выдала деньги без обычных предварительных процедур.