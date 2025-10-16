Полиция нашла убийцу 13-летней девочки, бесследно пропавшей 31 год назад

Полицейские приступили к поискам сразу же после сообщения о пропаже ребенка. Анализ записей с камер наружного наблюдения показал, что последним указанием на передвижения Линдси стало ее появление у выхода из магазина в 22:20. Вскоре после этого, примерно в 22:45, двое пассажиров автобуса заметили девочку в районе мемориального сквера Хебден-Бриджа. Только спустя почти шесть месяцев, весной 1995 года, рабочие обнаружили останки школьницы в ходе очистки Рочдейлского канала.