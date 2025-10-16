Полиция нашла убийцу 13-летней девочки, бесследно пропавшей 31 год назад

В английском графстве Уэст-Йоркшир следователям удалось выявить возможного виновника убийства 13-летней Линдси Джо Раймер, местонахождение которой было неизвестно с вечера 7 ноября 1994 года, сообщает Daily Star.
Согласно имеющейся информации, подросток покинула дом примерно в 20:00, чтобы самостоятельно отправиться за кукурузными хлопьями для утреннего завтрака. По данным СМИ, по дороге Линдси зашла в паб, где находилась ее мать.
Когда родители вернулись домой позже этого времени, они посчитали, что дочь уже вернулась и легла спать на чердаке. О том, что произошло нечто страшное, родители догадались утром: им сообщили, что Линдси не появлялась на работе у матери.
Полицейские приступили к поискам сразу же после сообщения о пропаже ребенка. Анализ записей с камер наружного наблюдения показал, что последним указанием на передвижения Линдси стало ее появление у выхода из магазина в 22:20. Вскоре после этого, примерно в 22:45, двое пассажиров автобуса заметили девочку в районе мемориального сквера Хебден-Бриджа. Только спустя почти шесть месяцев, весной 1995 года, рабочие обнаружили останки школьницы в ходе очистки Рочдейлского канала.
Личность мужчины, подозреваемого в причастности к убийству, уже установлена — он в настоящее время содержится под стражей по другому судебному делу, подробности о нем в источниках не уточняются. Как именно сотрудники полиции сумели выйти на след подозреваемого, пока остается неизвестным.
