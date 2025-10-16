Суд в России разрешил конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать машины у пьяных водителей в РФ, независимо от их материального положения, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд рассмотрел дело водителя, который дважды попался на вождении в нетрезвом виде. Первый раз он отделался административным правонарушением, на второй против него возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ, на два года лишил водительских прав, а также конфисковал его автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 в собственность государства.
Водитель дошел до кассации, добиваясь возврата автомобиля, но безуспешно.
«За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля», — указал суд.
Он отметил, что применение этой нормы не зависит от условий жизни и материального положения осужденного, достаточно наличия совокупности двух обстоятельств: во-первых — принадлежность транспортного средства осужденному, во-вторых — использование осужденным транспортного средства при совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного статьями 264.1 или 264.3 УК РФ.