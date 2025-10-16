Суд в России разрешил конфисковывать автомобили у пьяных водителей

Суд рассмотрел дело водителя, который дважды попался на вождении в нетрезвом виде. Первый раз он отделался административным правонарушением, на второй против него возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ, на два года лишил водительских прав, а также конфисковал его автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 в собственность государства.