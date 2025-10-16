Ричмонд
В Пермском крае пропал 12-летний мальчик

Он ушёл из школы и исчез.

Источник: Поисковый отряд «Регион59 – поиск пропавших людей»

12-летний Дмитрий Ломакин пропал в Очёрском округе Пермского края, сообщили в отряде «Регион59 — поиск пропавших людей».

По данным поисковиков, днём 15 октября мальчик ушёл из школы на улице Пушкина в Очёре — с тех пор никакой информации о его местонахождении нет. Сам Дима из деревни Морозово в Очёрском муниципальном округе.

Ориентировки на пропавшего ребёнка появились около 23:30 15 октября. По данным perm.aif.ru, поиски с участием волонтёров продолжались всю ночь, однако на момент публикации материала новой информации о мальчике нет.

Рост Дмитрия Ломакина 145 сантиметров, телосложение худощавое, карие глаза и русые волосы. Одет в тряпичную тёмно-синюю куртку с капюшоном, серые брюки, тёмно-синюю рубашку и серые кроссовки на белой подошве. С собой у него был чёрный рюкзак.

Всех, кому что-то известно о мальчике, просят сообщить об этом в полицию по номерам 102 или 112. Номера поискового отряда: 8−912−880−41−60 — волонтёры; 8−991−809−77−99 — инфорг Юлия.