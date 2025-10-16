На Украине ликвидируют поджигателей Дома профсоюзов в Одессе 2 мая

«Я так думаю, что когда придет время и можно будет по закону все это расследовать, то многих исполнителей уже не будет в живых», — заявила жительница Одессы в интервью РИА Новости. Она также выразила уверенность, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий, ликвидированный во Львове в августе, был одним из организаторов поджога здания профсоюзов.