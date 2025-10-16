В Красноярске судят экс-главу ТФОМС за растрату бюджетных средств в пользу частников, по данным краевой прокуратуры.
В декабре 2023 года руководитель Краевого территориального фонда обязательного медицинского страхования и его заместитель включили в список получателей целевых средств 10 частных клиник, однако эти деньги предназначались для зарплат работников государственных больниц и поликлиник.
Вместо проведения комиссии они сами утвердили список. В итоге коммерческим организациям вроде ООО «РУСАЛ Медицинский центр», ЧУЗ «КБ “РЖД-Медицина”, ООО “Центр Современной кардиологии” и др. незаконно перечислили семь млн рублей, которые должны были пойти на бесплатную медицинскую помощь жителям региона.
Деньги для поддержки государственного здравоохранения направили в коммерческий сектор. Представители ТФОМС знали о запрете, но нарушили его. В ходе следствия они полностью признали вину.
Прокурор обвинил их в нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов (п. «а» ч. 2 ст. 285.2 УК РФ). Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Красноярска.