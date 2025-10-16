Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы кадры задержания ФСБ женщин-террористок в Крыму

ФСБ России обнародовала кадры операции по задержанию в Крыму группы женщин, подозреваемых в участии в деятельности террористической организации.

ФСБ России обнародовала кадры операции по задержанию в Крыму группы женщин, подозреваемых в участии в деятельности террористической организации.

В распространённом Центром общественных связей ФСБ видеоматериале также демонстрируются изъятые в ходе обысков экстремистская литература, мобильные телефоны и различные цифровые носители.

О задержании женщин стало известно 15 октября 2025 года. Следственные органы выяснили, что задержанные активно внедряли среди мусульман идеи, опирающиеся на концепцию построения глобального халифата, а в ходе тайных встреч пытались привлечь новых сторонников в ряды запрещённой организации.

В августе текущего года в Крыму была арестована россиянка, принесшая самодельное взрывное устройство, замаскированное под икону, в здание местного управления ФСБ. По её признаниям, к преступлению её подтолкнули украинские спецслужбы, которые посредством переписки в Telegram ввели её в заблуждение, обещая вернуть похищенные мошенниками деньги.

Читайте также: Работавшего на Украину наркоторговца силовики задержали в Кемеровской области.