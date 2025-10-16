Опубликованы кадры задержания ФСБ женщин-террористок в Крыму

ФСБ России обнародовала кадры операции по задержанию в Крыму группы женщин, подозреваемых в участии в деятельности террористической организации.
В распространённом Центром общественных связей ФСБ видеоматериале также демонстрируются изъятые в ходе обысков экстремистская литература, мобильные телефоны и различные цифровые носители.
О задержании женщин стало известно 15 октября 2025 года. Следственные органы выяснили, что задержанные активно внедряли среди мусульман идеи, опирающиеся на концепцию построения глобального халифата, а в ходе тайных встреч пытались привлечь новых сторонников в ряды запрещённой организации.
В августе текущего года в Крыму была арестована россиянка, принесшая самодельное взрывное устройство, замаскированное под икону, в здание местного управления ФСБ. По её признаниям, к преступлению её подтолкнули украинские спецслужбы, которые посредством переписки в Telegram ввели её в заблуждение, обещая вернуть похищенные мошенниками деньги.
