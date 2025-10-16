Опубликованы кадры задержания ФСБ женщин-террористок в Крыму

В августе текущего года в Крыму была арестована россиянка, принесшая самодельное взрывное устройство, замаскированное под икону, в здание местного управления ФСБ. По её признаниям, к преступлению её подтолкнули украинские спецслужбы, которые посредством переписки в Telegram ввели её в заблуждение, обещая вернуть похищенные мошенниками деньги.