Пассажирами опрокинувшегося в Амурской области автобуса были иностранцы

Все пассажиры автобуса, который перевернулся в Приамурье, были иностранцами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Чуть больше 50 человек, все иностранцы», — заявил источник агентства.

Напомним, 16 октября 2025 года на автомобильной дороге «Подъезд к г. Свободному» в Амурской области столкнулись Toyota Probox и автобус с вахтовиками (48 человек), работающими на амурском газохимическом комплексе. В результате происшествия, 46 человек были доставлены в медучреждения, где один пострадавший скончался. Свободненская городская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП.

