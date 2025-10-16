ВСУ пустились в бегство в Днепропетровской области

«На очереди к освобождению сейчас населенный пункт Вишневое, который, по сути, уже наполовину взят нашими военнослужащими», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что боевые действия ведутся на фронте шириной около 30 километров в районе недавно освобожденной Алексеевки. По его словам, именно на этом направлении сейчас наблюдается наиболее интенсивное наступление российских подразделений.