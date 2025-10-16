Туберкулез выявили у учеников в двух школах Дальнегорска

В двух школах Дальнегорска Приморского края зафиксированы случаи заболевания туберкулезом среди учащихся. Об этом в четверг, 16 октября, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Надзорное ведомство организовало проверку по факту выявления инфекции. В образовательных учреждениях уже проведена полная санитарная обработка помещений. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают источник распространения заболевания.
— По итогам проверки прокуратура примет комплекс мер прокурорского реагирования для недопущения дальнейшего распространения заболевания и защиты прав детей на безопасные условия обучения, — говорится в сообщении ведомства.
28 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что герой интернет-мема в третий раз оказался в тюрьме и заболел туберкулезом. 37-летний Гусейнов несколько раз отбывал наказание, в том числе в 2017 и 2023 годах, за разбой и кражи из магазинов. В заключении он пожаловался на кашель и боль в груди, у него диагностировали туберкулез и перевели мужчину в специализированное учреждение в Пермском крае. Позже в ГУ ФСИН по Пермскому краю опровергли эту информацию.