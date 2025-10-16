Туберкулез выявили у учеников в двух школах Дальнегорска

28 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что герой интернет-мема в третий раз оказался в тюрьме и заболел туберкулезом. 37-летний Гусейнов несколько раз отбывал наказание, в том числе в 2017 и 2023 годах, за разбой и кражи из магазинов. В заключении он пожаловался на кашель и боль в груди, у него диагностировали туберкулез и перевели мужчину в специализированное учреждение в Пермском крае. Позже в ГУ ФСИН по Пермскому краю опровергли эту информацию.