В автобусе, опрокинувшемся в Амурской области, ехали иностранцы

Ранее стало известно, что транспортное средство, перевозившее в Амурской области более 50 работников газохимического комплекса, столкнулось с автомобилем Toyota Probox и, съехав с проезжей части, перевернулось. В результате случившегося погиб один человек и 45 пострадали. Получивших травмы людей госпитализировали.