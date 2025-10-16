В автобусе, опрокинувшемся в Амурской области, ехали иностранцы

Пассажиры автобуса с вахтовиками, который опрокинулся возле города Свободный в Амурской области, являются иностранными гражданами, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Все иностранцы», — отметили в ведомстве.
Гражданство указанных лиц уточняется. По факту инцидента проводится процессуальная проверка. Обстоятельства ДТП устанавливает Свободненская городская прокуратура.
Ранее стало известно, что транспортное средство, перевозившее в Амурской области более 50 работников газохимического комплекса, столкнулось с автомобилем Toyota Probox и, съехав с проезжей части, перевернулось. В результате случившегося погиб один человек и 45 пострадали. Получивших травмы людей госпитализировали.