В челябинском доме загорелись квартиры сразу на двух этажах

В Челябинске во время пожара спасли 16 человек.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

На улице Марченко в Челябинске поздним вечером 15 октября случился пожар. Огонь заметили поздно, поэтому он успел охватить целых 60 квадратных метров на третьем и четвертом этажах.

— Основные усилия сотрудников были направлены на спасение жильцов, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области. — Из горящей квартиры на третьем этаже огнеборцы эвакуировали пострадавшего с признаками отравления угарным газом. Передан медицинской бригаде.

По лестницам пожарные вывели на улицу еще шестерых детей и девятерых взрослых.

Огонь потушили. После этого из подъезда постарались убрать дым с помощью спецтехники. Сейчас эксперты выясняют причину пожара.