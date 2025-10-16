В челябинском доме загорелись квартиры сразу на двух этажах

На улице Марченко в Челябинске поздним вечером 15 октября случился пожар. Огонь заметили поздно, поэтому он успел охватить целых 60 квадратных метров на третьем и четвертом этажах.
— Основные усилия сотрудников были направлены на спасение жильцов, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области. — Из горящей квартиры на третьем этаже огнеборцы эвакуировали пострадавшего с признаками отравления угарным газом. Передан медицинской бригаде.
По лестницам пожарные вывели на улицу еще шестерых детей и девятерых взрослых.
Огонь потушили. После этого из подъезда постарались убрать дым с помощью спецтехники. Сейчас эксперты выясняют причину пожара.