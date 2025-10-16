Житель Башкирии заплатит за неудачную шутку о бомбе в самолете

Ранее Уфимский районный суд признал ишимбайца виновным и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей в пользу государства. Затем авиакомпания вышла в суд с гражданским иском, требуя от пассажира-шутника возмещения причиненных убытков в размере 85,7 тысячи рублей. Служители Фемиды посчитали такое требование справедливым и удовлетворили его. Кроме того, с мужчины взыщут проценты за пользование чужими средствами, начисляемые на сумму долга за период с даты вступления в законную силу решения суда по день фактического его исполнения, за каждый день просрочки его исполнения, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период, а также расходы по оплате госпошлины в размере 4000 ₽