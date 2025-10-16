Житель Башкирии заплатит за неудачную шутку о бомбе в самолете

Напомним, 41-летний мужчина на борту рейса Когалым — Уфа на предложение бортпроводницы о помощи в размещении рюкзака ответил: «Осторожно, может, там взрывчатка», и посмеялся. Стюардесса, следуя должностным инструкциям, отреагировала на неуместную шутку серьезно и сообщила в полицию. Самолет вернули с рулежной дорожки на стоянку, чтобы повторно досмотреть воздушное судно, пассажиров и их багаж.
Ранее Уфимский районный суд признал ишимбайца виновным и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей в пользу государства. Затем авиакомпания вышла в суд с гражданским иском, требуя от пассажира-шутника возмещения причиненных убытков в размере 85,7 тысячи рублей. Служители Фемиды посчитали такое требование справедливым и удовлетворили его. Кроме того, с мужчины взыщут проценты за пользование чужими средствами, начисляемые на сумму долга за период с даты вступления в законную силу решения суда по день фактического его исполнения, за каждый день просрочки его исполнения, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период, а также расходы по оплате госпошлины в размере 4000 ₽
Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в пресс-службе Ишимбайского городского суда.