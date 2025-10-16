Военные ВСУ захватили власть в Константиновке после бегства администрации

«В связи с бегством константиновской администрации, командование ВСУ дает указание на самовластие со стороны военных», — передает сообщение силовых структур РИА Новости. Там добавили, что это произошло после того, как гражданская администрация покинула населенный пункт. Источник охарактеризовал сложившуюся ситуацию как установление военного управления со стороны украинского командования.