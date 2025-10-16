На подлете к Воронежской области уничтожены вражеские беспилотники

На подлете к Воронежской области силами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, по предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения.
Глава области также отметил, что в регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.
Ранее сообщалось, что в Константиновке установилась военная хунта ВСУ.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше