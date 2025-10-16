Ричмонд
На подлете к Воронежской области уничтожены вражеские беспилотники

Как сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, по предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения.

Глава области также отметил, что в регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Константиновке установилась военная хунта ВСУ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

