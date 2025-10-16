Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на северные районы Ростовской области.
Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, воздушные цели были уничтожены и перехвачены в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах.
По предварительной информации, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что на подлете к Воронежской области уничтожены вражеские беспилотники.
