Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на северные районы Ростовской области.

Силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на северные районы Ростовской области.

Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, воздушные цели были уничтожены и перехвачены в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах.

По предварительной информации, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на подлете к Воронежской области уничтожены вражеские беспилотники.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше