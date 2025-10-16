Венгрия пообещала обеспечить Путину безопасность на переговорах по Украине

Данное заявление прозвучало на фоне более ранних заявлений российского внешнеполитического ведомства о готовности Москвы к диалогу с Киевом в различных форматах. При этом, как ранее указывало российское руководство, инициатива по созданию рабочих групп по урегулированию, предложенная в ходе переговоров в Стамбуле, до сих пор не получила ответа от украинской стороны.