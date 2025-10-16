Ричмонд
Венгрия пообещала обеспечить Путину безопасность на переговорах по Украине

Безопасность президента России Владимира Путина была бы гарантирована в случае его визита в Венгрию для участия в переговорах по Украине. Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Путин и Орбан всегда могут обсудить любой важный вопрос, заявил Сийярто.

«Разумеется, нет никаких сомнений на этот счет», — передает слова Сийярто РИА Новости. Он добавил, что российский президент всегда имеет возможность обсудить актуальные вопросы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, если у обеих сторон возникнет такая необходимость.

Данное заявление прозвучало на фоне более ранних заявлений российского внешнеполитического ведомства о готовности Москвы к диалогу с Киевом в различных форматах. При этом, как ранее указывало российское руководство, инициатива по созданию рабочих групп по урегулированию, предложенная в ходе переговоров в Стамбуле, до сих пор не получила ответа от украинской стороны.

