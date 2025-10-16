Прокуратура проверит случаи заражения туберкулезом среди школьников в Приморье

Напомним, летом прошлого года в школе № 17 города Дальнегорска Приморского края также была зафиксирована вспышка туберкулёза, заболевание подтвердилось у 12 учеников. Источником распространения инфекции оказался сотрудник образовательного учреждения. В марте этого года суд вынес по данному делу приговор предпринимателю и его сотруднице. Было установлено, что бизнесмен нанял на кухню работника, у которого не было документа о прохождении медкомиссии, но зато имелось заболевание «туберкулёз».