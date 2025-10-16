Опубликованы кадры освобождения Боровской Андреевки в Харьковской области

«Военнослужащие подразделений 4-й танковой дивизии в ходе активных наступательных действий, используя ударные дроны, уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. На опубликованных ТАСС кадрах видно, как российские военные последовательно продвигаются по улицам Боровской Андреевки, обследуют здания и сооружения, выявляют и ликвидируют оставшиеся очаги сопротивления.