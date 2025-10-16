Семь афтершоков зафиксировано у берегов Камчатки за последние сутки

В течение последних суток у берегов Камчатки было зарегистрировано семь афтершоков, магнитуда которых достигала 5,5. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. По данным спасателей, в населённых пунктах ощущалось три подземных толчка.