Сотню человеческих костей и золото нашли во время раскопок перед больницей

В провинции Чонбури на востоке Таиланда строители неожиданно наткнулись на человеческий скелет возле входа в медицинское учреждение, сообщает The Thaiger.
Инцидент произошёл, когда 36-летний машинист экскаватора выполнял земляные работы, выкапывая траншею глубиной около полутора метров. Первыми нехарактерные предметы заметили рабочие, после чего вскоре в котловане были найдены многочисленные костные фрагменты — сам экскаваторщик признался, что сталкивается с подобным впервые.
Рабочие незамедлительно уведомили полицию, и на место прибыли спасатели. В результате обследования удалось извлечь из земли более 100 отдельных костей. Кроме того, среди находок оказалась тонкая золотая пластинка, которую специалисты предположительно идентифицировали как наголовное украшение, обычно используемое в погребальных обрядах.
Все останки были переданы экспертам в Институт судебной медицины для проведения анализа и идентификации личности, а также определения примерного возраста владельца костей. По предварительным оценкам, скелет, вероятно, относится к глубокой древности и не связан с недавними захоронениями.
