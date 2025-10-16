Ричмонд
Совет судей России утвердил отставку председателя Виктора Момотова

Совет судей России на недавнем заседании единогласно удовлетворил заявление об отставке своего председателя Виктора Момотова, который занимал этот пост с 2016 года.

Совет судей России на недавнем заседании единогласно удовлетворил заявление об отставке своего председателя Виктора Момотова, который занимал этот пост с 2016 года. Как передаёт «РБК» со ссылкой на осведомлённые источники, решение приняли в отсутствие Момотова и на основании его письменного обращения.

Уход Момотова с должности совпал по времени с решением Останкинского районного суда Москвы, где по иску Генпрокуратуры была проведена масштабная конфискация его предполагаемых активов на сумму порядка 9 миллиардов рублей. В госсобственность перешли 95 недвижимых объектов, среди которых оказались сеть бизнес-отелей Marton, функционирующих в Москве, Краснодарском крае, Воронежской, Ростовской и других регионах.

В списке ответчиков фигурировали сам Момотов, краснодарский бизнесмен Андрей Марченко с сыном Иваном, а также компания «Гостиница “Вологда”». Надзорные органы сообщили, что активы — 44 земельных участка и 51 объект недвижимости — контролировались Момотовым через доверенных лиц, а сами гостиницы, как утверждается, использовались для предоставления интимных услуг.

В ходе разбирательства прокуратура указала и на связи бывшего главы Совета судей с участниками криминального сообщества «Покровские», а также с экс-председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым, чьи активы были изъяты по аналогичному иску ранее.

Момотов свою причастность отрицал, заявляя, что не ведёт коммерческой деятельности и не нарушал требования закона о статусе судей. Он отметил, что в демократическом обществе важно уважать решения суда, особенно после прохождения всех этапов проверки и возможных обжалований.

Читайте также: У бывшего судьи Момотова изъяли активы на миллиарды рублей.