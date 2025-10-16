Совет судей России утвердил отставку председателя Виктора Момотова

Совет судей России на недавнем заседании единогласно удовлетворил заявление об отставке своего председателя Виктора Момотова, который занимал этот пост с 2016 года. Как передаёт «РБК» со ссылкой на осведомлённые источники, решение приняли в отсутствие Момотова и на основании его письменного обращения.