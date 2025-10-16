Назван вероятный виновник смертельного ДТП с автобусом в Амурской области

В Амурской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате которого один человек погиб и более 40 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации правоохранительных органов, виновником аварии мог стать водитель легковушки, который выехал на встречную полосу.
Как ранее сообщала прокуратура региона, автобус перевозил вахтовых работников амурского газохимического комплекса, и все пострадавшие пассажиры являются иностранными гражданами. После столкновения автобус опрокинулся, что привело к массовым травмам среди пассажиров.
Оба водителя прошли медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения, однако результаты экспертизы пока не готовы. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.
