Назван вероятный виновник смертельного ДТП с автобусом в Амурской области

В Амурской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате которого один человек погиб и более 40 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации правоохранительных органов, виновником аварии мог стать водитель легковушки, который выехал на встречную полосу.