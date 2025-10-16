На подстанции в Волгоградской области тушат возгорание от обломков БПЛА

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Возгорание тушат на территории подстанции ЛЭП «Балашовская» в Новониколаевском районе Волгоградской области после отражения массированной атаки БПЛА на регион, ремонтные службы уже восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов, сообщили в правительстве региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП “Балашовская” зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов.