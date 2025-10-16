Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На подстанции в Волгоградской области тушат возгорание от обломков БПЛА

В Волгоградской области после падения обломков БПЛА загорелась подстанция.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Возгорание тушат на территории подстанции ЛЭП «Балашовская» в Новониколаевском районе Волгоградской области после отражения массированной атаки БПЛА на регион, ремонтные службы уже восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов, сообщили в правительстве региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП “Балашовская” зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

Отмечается, что ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше