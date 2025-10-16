В Омске зафиксировали опасное загрязнение воздуха в трёх округах

По данным Обь-Иртышского УГМС, 14 октября в Омске наблюдалось повышенное загрязнение воздуха. В трёх из пяти округов города было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) сразу четырёх опасных веществ.
Наибольшее беспокойство вызвала ситуация в Центральном округе, где уровень диоксида азота составил 1,7 ПДК, а оксид азота и сероводород превысили норму на 1,1 ПДК. В Октябрьском округе зафиксировано превышение ПДК формальдегида на 1,2, а в Советском округе — 1,1 ПДК диоксида азота.
Жители города накануне сообщали о неприятных запахах, ощущая в воздухе запах мазута, горелой резины, гари и выхлопных газов. Эти явления подтверждают высокую концентрацию загрязняющих веществ, которые могут негативно сказаться на здоровье населения.