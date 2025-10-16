Ричмонд
Раскрыты шокирующие подробности пожара под Красноярском, где погибли мать и ребенок

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и её трёхлетнего сына при пожаре в частном доме села Арейское.

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и её трёхлетнего сына при пожаре в частном доме села Арейское. По версии следствия, к трагедии причастен 40-летний житель Красноярска. Инцидент произошёл в ночь на вторник, когда в доме находилась мать с двумя маленькими детьми.

Согласно сообщению ГСУСК по региону, пожар начался после конфликта между подозреваемым и потерпевшей. Мужчина нанёс женщине несколько ударов по голове, от которых она потеряла сознание, а затем, с целью сокрытия преступления, устроил в доме поджог и скрылся с места происшествия. Трёхлетний мальчик погиб на месте, его двухлетняя сестра была спасена пожарными и доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила криминальный характер смерти женщины. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее был назван вероятный виновник смертельного ДТП с автобусом в Амурской области.

