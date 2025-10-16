Раскрыты шокирующие подробности пожара под Красноярском, где погибли мать и ребенок

Согласно сообщению ГСУСК по региону, пожар начался после конфликта между подозреваемым и потерпевшей. Мужчина нанёс женщине несколько ударов по голове, от которых она потеряла сознание, а затем, с целью сокрытия преступления, устроил в доме поджог и скрылся с места происшествия. Трёхлетний мальчик погиб на месте, его двухлетняя сестра была спасена пожарными и доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.