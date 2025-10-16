Бочаров: ПВО отразила атаку на энергоинфраструктуру Волгоградской области

Российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на объекты энергоинфраструктуры, информирует правительство Волгоградской области со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочаров.
«Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе: “силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области”», — говорится в сообщении правительства региона в Telegram.
Бочаров уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.
По его словам, в результате падения обломков беспилотника ВСУ в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП произошло возгорание. На месте работают пожарные.
«Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населённых пунктов. Повреждений жилых строений и пострадавших нет», — заявил губернатор.
Напомним, в ночь на среду российские военные также отразили атаку беспилотников Вооружённых сил Украины на Волгоградскую область.