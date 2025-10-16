Ричмонд
Стало известно о последствиях атаки БПЛА в Волгоградской области

В Волгоградской области силами противовоздушной обороны была успешно отражена масштабная атака беспилотников на критически важные энергообъекты региона, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Уточняется, что на объекте энергетической инфраструктуры возник пожар вследствие воздействия беспилотников. Возгорание зафиксировано на подстанции «Балашовская» в Новониколаевском районе после падения обломков беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

К ликвидации пожара незамедлительно приступили пожарные расчеты. Аварийные службы осуществляют восстановительные работы для возобновления энергоснабжения населенных пунктов, подключенных к поврежденной подстанции.

Глава региона добавил, что жилые строения не пострадали, жертв и пострадавших не зарегистрировано.

