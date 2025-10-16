Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области. Как сообщили в правительстве региона, в результате инцидента никто не пострадал.
В официальном Telegram-канале администрации региона привели слова губернатора Андрея Бочарова. Он уточнил, что в Новониколаевском районе на территории подстанции «ЛЭП Балашовская» из-за падения обломков одного из беспилотников произошло возгорание. Пожарные силы оперативно приступили к ликвидации огня.
В настоящее время ремонтные службы уже ведут работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые были подключены к поврежденной подстанции. Представители власти подчеркивают, что жилые строения в результате атаки не пострадали, жертв и пострадавших нет.
Российские войска постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.