ВСУ минируют детские игрушки в Днепропетровской области

По словам бойца, на территории населенного пункта специалисты обнаружили как самодельные взрывные устройства, так и замаскированные заводские мины. Ранее военный эксперт Игорь Кимаковский сообщал, что украинские военные при отступлении в Днепропетровской области минируют тела погибших, в том числе детей, а взрывные устройства маскируются под личные вещи и элементы одежды. По его словам, такая тактика применяется для затруднения гуманитарных операций и нанесения ущерба российским военнослужащим и гражданским лицам.