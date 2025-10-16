Совет судей РФ отправил в отставку своего председателя Момотова

Совет судей РФ отправил в отставку своего председателя и экс-судью Верховного суда России Виктора Момотова, возглавлявшего совет с 2016 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что решение принято единогласно.
Момотов написал заявление о досрочном прекращении полномочий 8 октября — тогда же его упоминание исчезло с сайта Совета судей, передает источник.
Останкинский районный суд столицы ранее принял решение изъять имущество бывшего судьи Верховного суда РФ Момотова. Общая стоимость активов оценивается в девять миллиардов рублей. Также имущество изъяли у компаньона Момотова Андрея Марченко.
Генпрокуратура обратилась в суд в конце сентября. Тогда стало известно, что Момотов нарушал антикоррупционное законодательство и вел нелегальный бизнес в связке с организованной преступной группировкой. В связи с этим ведомство потребовало изъять у экс-судьи почти 100 объектов недвижимости.