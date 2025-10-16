Совет судей РФ отправил в отставку своего председателя Момотова

Генпрокуратура обратилась в суд в конце сентября. Тогда стало известно, что Момотов нарушал антикоррупционное законодательство и вел нелегальный бизнес в связке с организованной преступной группировкой. В связи с этим ведомство потребовало изъять у экс-судьи почти 100 объектов недвижимости.