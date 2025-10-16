Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали неожиданную причину разворота Трампа к Украине

Резкая смена позиции президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу могла быть вызвана его недовольством освещением в СМИ августовского саммита на Аляске. Об этом сообщает американская газета Politico.

Трамп остался недоволен итогами саммита на Аляске: пишет Politico.

Резкая смена позиции президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу могла быть вызвана его недовольством освещением в СМИ августовского саммита на Аляске. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Освещение в СМИ саммита на Аляске, названного “триумфом президента РФ Владимира Путина”, вызвало гнев Трампа», — говорится в материале издания. Там добавили, что американский лидер считал, что не получил никаких существенных результатов ни во время саммита, ни после него.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Украине восхитились поездкой Путина и Трампа в одном авто.

Утверждается, что на изменение позиции также повлияла реакция Трампа на сентябрьский визит Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай. Кроме того, как сообщают источники, свою роль сыграла упорная работа представителей Киева над исправлением ошибок, допущенных в выстраивании отношений с администрацией Трампа.

Инсайдеры пояснили, что конфликт интересов отчасти был вызван тем, что украинское руководство привыкло к статусу «мировых знаменитостей», тогда как Трамп, по их словам, дал понять, что «место для одной дивы» уже занято им самим. Ранее Трамп в своих публикациях характеризовал Россию как «бумажного тигра», однако впоследствии отказался от этой формулировки, что вызвало публичную реакцию российского президента.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше