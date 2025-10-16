В США назвали неожиданную причину разворота Трампа к Украине

Трамп остался недоволен итогами саммита на Аляске: пишет Politico.
Резкая смена позиции президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу могла быть вызвана его недовольством освещением в СМИ августовского саммита на Аляске. Об этом сообщает американская газета Politico.
«Освещение в СМИ саммита на Аляске, названного “триумфом президента РФ Владимира Путина”, вызвало гнев Трампа», — говорится в материале издания. Там добавили, что американский лидер считал, что не получил никаких существенных результатов ни во время саммита, ни после него.
Утверждается, что на изменение позиции также повлияла реакция Трампа на сентябрьский визит Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай. Кроме того, как сообщают источники, свою роль сыграла упорная работа представителей Киева над исправлением ошибок, допущенных в выстраивании отношений с администрацией Трампа.
Инсайдеры пояснили, что конфликт интересов отчасти был вызван тем, что украинское руководство привыкло к статусу «мировых знаменитостей», тогда как Трамп, по их словам, дал понять, что «место для одной дивы» уже занято им самим. Ранее Трамп в своих публикациях характеризовал Россию как «бумажного тигра», однако впоследствии отказался от этой формулировки, что вызвало публичную реакцию российского президента.