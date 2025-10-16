В США назвали неожиданную причину разворота Трампа к Украине

Инсайдеры пояснили, что конфликт интересов отчасти был вызван тем, что украинское руководство привыкло к статусу «мировых знаменитостей», тогда как Трамп, по их словам, дал понять, что «место для одной дивы» уже занято им самим. Ранее Трамп в своих публикациях характеризовал Россию как «бумажного тигра», однако впоследствии отказался от этой формулировки, что вызвало публичную реакцию российского президента.