Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА

Объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой правительства Волгоградской области.

Обломки БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру.

Объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой правительства Волгоградской области.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — заявил Бочаров.

По информации пресс-службы, аварийные бригады энергетиков проводят работы по оперативному восстановлению подачи электричества на затронутых аварией территориях. В результате инцидента никто не пострадал, повреждения жилых строений и прочих объектов инфраструктуры зафиксированы не были. Власти региона призвали жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Ранее в Волгоградской области уже фиксировались атаки беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры, что приводило к возгораниям сухой растительности и временному отключению электричества в отдельных населенных пунктах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше