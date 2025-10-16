Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА

Обломки БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру.
Объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой правительства Волгоградской области.
«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — заявил Бочаров.
По информации пресс-службы, аварийные бригады энергетиков проводят работы по оперативному восстановлению подачи электричества на затронутых аварией территориях. В результате инцидента никто не пострадал, повреждения жилых строений и прочих объектов инфраструктуры зафиксированы не были. Власти региона призвали жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Ранее в Волгоградской области уже фиксировались атаки беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры, что приводило к возгораниям сухой растительности и временному отключению электричества в отдельных населенных пунктах.