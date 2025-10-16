Подозреваемый в организации пожара в Лос-Анджелесе может получить 45 лет тюрьмы

Согласно материалам дела, Риндеркнехт, проживавший раннее в этом районе, после работы в Uber отправился на пешеходную тропу, где совершил поджог. Затем он несколько раз пытался позвонить в службу 911 и сообщил о пожаре, после чего направился вслед за пожарными машинами и снимал на видео их работу.