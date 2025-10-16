Ричмонд
Омич попал в больницу после удара электрошокером в школе

В образовательном учреждении после ЧП провели дополнительный инструктаж.

В омской школе № 86 произошел тревожный инцидент — один из учеников принес на урок электрошокер. Во время игры устройство случайно сработало, и школьник получил удар током. Подростка срочно госпитализировали на скорой помощи.

Следственный комитет уже начал проверку по этому факту. Следователи намерены дать правовую оценку действиям всех участников происшествия, включая руководство школы.

В образовательном учреждении после ЧП провели дополнительный инструктаж по технике безопасности как с учениками, так и с педагогами. Расследование инцидента продолжается.