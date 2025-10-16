ABC: на военных учениях в Австралии погиб солдат

Напомним, в июле 2023 года в провинции Квинсленд потерпел крушение вертолёт MRH-90 Военно-воздушных сил Австралии. Он упал в океан. Вертолёт участвовал в учениях Talisman Sabre, которые проводились совместно с США. После инцидента манёвры были приостановлены.