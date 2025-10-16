Ричмонд
ABC: на военных учениях в Австралии погиб солдат

Австралийский военнослужащий умер в результате переворота транспортного средства.

Источник: Аргументы и факты

Австралийский солдат погиб на военных учениях, которые проходили в провинции Квинсленд на юго-востоке Австралии, сообщил телеканал ABC со ссылкой на минобороны страны.

По данным журналистов, он скончался в результате переворота транспортного средства в городе Таунсвилле. Солдат погиб на месте. Также пострадали ещё двое военнослужащих.

На место прибыли медики и вертолет скорой помощи. Пострадавших госпитализировали.

Напомним, в июле 2023 года в провинции Квинсленд потерпел крушение вертолёт MRH-90 Военно-воздушных сил Австралии. Он упал в океан. Вертолёт участвовал в учениях Talisman Sabre, которые проводились совместно с США. После инцидента манёвры были приостановлены.