Полиция арестовала каннибала, три года державшего в страхе местных жителей

В Гане правоохранительными органами региона Верхняя Западная был задержан подозреваемый в каннибализме, который, согласно предположениям, мог совершать подобные преступления на протяжении трех лет. Соответствующая информация появилась в Daily Star.
Задержание произошло в населенном пункте Ва. Официальные представители властей воздерживаются от комментариев относительно личности задержанного и деталей произошедшего, однако осведомленный источник в правоохранительных органах отметил, что данный арест позволил добиться существенного прогресса в расследовании череды таинственных исчезновений и убийств, тревоживших регион в течение последнего года.
Согласно сообщениям местных информагентств, арестованному также инкриминируются пытки, а число его жертв может исчисляться несколькими людьми, хотя точное число пострадавших не называется.
Вместе с тем полицейские источники указывают, что начиная с 2022 года в городе Ва происходили нападения на таксистов и других граждан, работавших в ночное время, которые заканчивались их гибелью. Предполагается, что преступления имели ритуальный подтекст и вызывали панику среди местных жителей. Вопрос о возможной причастности задержанного к этим инцидентам остается открытым.
Читайте также: В США на берег выбросило рыбу-каннибала с зубами-клыками.