Полиция арестовала каннибала, три года державшего в страхе местных жителей

Вместе с тем полицейские источники указывают, что начиная с 2022 года в городе Ва происходили нападения на таксистов и других граждан, работавших в ночное время, которые заканчивались их гибелью. Предполагается, что преступления имели ритуальный подтекст и вызывали панику среди местных жителей. Вопрос о возможной причастности задержанного к этим инцидентам остается открытым.