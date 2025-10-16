В Ургенче водитель «Ласетти» проигнорировал красный свет и чуть не сбил пешехода: видео разлетелось по соцсетям

Vaib.uz (Узбекистан. 16 октября). В социальных сетях появилось очередное видео с водителем, для которого, похоже, правила дорожного движения — пустой звук. На этот раз отличился владелец «Ласетти» из Ургенча: он на полном ходу пытался промчаться через перекрёсток, проигнорировав красный сигнал светофора. Позже в объяснениях он заявил, что «очень спешил» и «у него были дела».