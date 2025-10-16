В Ургенче водитель «Ласетти» проигнорировал красный свет и чуть не сбил пешехода: видео разлетелось по соцсетям

На кадрах видно, как из-за его манёвра едва не пострадал пешеход, который переходил дорогу по зебре. К счастью, водитель успел затормозить в последний момент и избежать наезда. Однако сразу после этого, не дожидаясь разрешающего сигнала, водитель снова нажал на газ и уехал, оставив всех в недоумении.
Правоохранители оперативно установили личность нарушителя. В отношении него был составлен административный протокол. Какое именно наказание его ждёт, официальные источники не сообщили. Но, скорее всего, всё закончится очередным штрафом за проезд на красный свет — который водитель оплатит и, вполне вероятно, продолжит игнорировать правила на дорогах.
Между тем, такие действия могут стоить людям жизни. Общество в который раз сталкивается с ситуацией, когда водительская безнаказанность порождает новые и новые нарушения. До каких пор это будет продолжаться — вопрос, который остаётся без ответа.