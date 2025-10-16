Ричмонд
В Ургенче водитель «Ласетти» проигнорировал красный свет и чуть не сбил пешехода: видео разлетелось по соцсетям

Vaib.uz (Узбекистан. 16 октября). В социальных сетях появилось очередное видео с водителем, для которого, похоже, правила дорожного движения — пустой звук. На этот раз отличился владелец «Ласетти» из Ургенча: он на полном ходу пытался промчаться через перекрёсток, проигнорировав красный сигнал светофора. Позже в объяснениях он заявил, что «очень спешил» и «у него были дела».

Источник: Vaib.Uz

На кадрах видно, как из-за его манёвра едва не пострадал пешеход, который переходил дорогу по зебре. К счастью, водитель успел затормозить в последний момент и избежать наезда. Однако сразу после этого, не дожидаясь разрешающего сигнала, водитель снова нажал на газ и уехал, оставив всех в недоумении.

Правоохранители оперативно установили личность нарушителя. В отношении него был составлен административный протокол. Какое именно наказание его ждёт, официальные источники не сообщили. Но, скорее всего, всё закончится очередным штрафом за проезд на красный свет — который водитель оплатит и, вполне вероятно, продолжит игнорировать правила на дорогах.

Между тем, такие действия могут стоить людям жизни. Общество в который раз сталкивается с ситуацией, когда водительская безнаказанность порождает новые и новые нарушения. До каких пор это будет продолжаться — вопрос, который остаётся без ответа.