В Совфеде раскрыли, что ведет к распаду Евросоюза

Европейский союз движется к будущему распаду по причине проводимой им внутренней политики. Такое заявление сделал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Причиной будущего распада ЕС станет его собственная политика», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что Евросоюз целенаправленно уничтожает остатки традиционных норм, еще сохранившихся в европейских странах. Парламентарий привел в пример официальное признание в Германии 72 гендеров, назвав такие решения «зернами будущего распада» объединенной Европы.

Данное заявление было сделано в связи с недавней инициативой Еврокомиссии, разрешающей детям любого возраста свободно менять половой статус. Пушков также обратил внимание на то, что государства-члены ЕС, пытающиеся ввести возрастные ограничения или сохранить традиционные нормы, могут столкнуться с судебными исками со стороны наднациональных институтов. Как отмечается, Европейский суд обладает полномочиями признавать приоритет общеевропейского законодательства над национальными правовыми системами стран-участниц.

