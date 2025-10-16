Данное заявление было сделано в связи с недавней инициативой Еврокомиссии, разрешающей детям любого возраста свободно менять половой статус. Пушков также обратил внимание на то, что государства-члены ЕС, пытающиеся ввести возрастные ограничения или сохранить традиционные нормы, могут столкнуться с судебными исками со стороны наднациональных институтов. Как отмечается, Европейский суд обладает полномочиями признавать приоритет общеевропейского законодательства над национальными правовыми системами стран-участниц.