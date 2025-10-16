ВСУ устраивают засады на мирных жителей

«Матка» скидывает «дроны-ждуны» в нужных местах, где они ожидают своей цели.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать тактику засад с применением так называемых «дронов-ждунов» для атак на автомобили мирных жителей. Об этом рассказал оператор расчета БПЛА Zala группировки войск «Днепр» с позывным Аякс.
«Сейчас противником активно применяются FPV-дроны, ждуны так называемые. “Матка” несет несколько FPV-дронов, на высоте их скидывает. Дрон “встает” в лесополосу, либо где-то в другом месте, и просто ждет цель. Увидели машину — гражданскую, военную — не важно, дрон поднимается и наносит удар», — рассказал Аякс для ТАСС.
По информации собеседника агентства, подобная тактика делает движение по дорогам в зоне конфликта крайне опасным для гражданских лиц. FPV-дроны могут находиться в режиме ожидания продолжительное время, а затем внезапно атаковать любой движущийся объект, будь то машина местных жителей или военная техника. Оператор дистанционно наблюдает за обстановкой и принимает решение о запуске дрона, что затрудняет обнаружение угрозы и своевременное реагирование на нее со стороны российских подразделений и служб, обеспечивающих безопасность мирного населения.
Ранее похожую тактику с использованием «дронов-маток» для поражения целей на больших расстояниях стали применять российские военные. Тогда крупные беспилотники проникали вглубь позиций противника, выпускали ударные дроны и обеспечивали стабильную связь между операторами и аппаратами.