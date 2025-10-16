ВСУ устраивают засады на мирных жителей

По информации собеседника агентства, подобная тактика делает движение по дорогам в зоне конфликта крайне опасным для гражданских лиц. FPV-дроны могут находиться в режиме ожидания продолжительное время, а затем внезапно атаковать любой движущийся объект, будь то машина местных жителей или военная техника. Оператор дистанционно наблюдает за обстановкой и принимает решение о запуске дрона, что затрудняет обнаружение угрозы и своевременное реагирование на нее со стороны российских подразделений и служб, обеспечивающих безопасность мирного населения.