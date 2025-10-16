Ричмонд
Минобороны: ПВО за ночь сбили 51 украинский беспилотник над регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 51 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами РФ. Об этом в четверг, 16 октября, сообщило Министерство обороны России.

Новость дополняется.