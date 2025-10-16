В Башкирии загорелось более 75 гектаров леса

В Башкирии за последние 24 часа не зарегистрировали ни одного случая лесного пожара или возгорания сухой растительности. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
С начала этого года, по данным ведомства, на территории региона возникло 20 лесных пожаров общей площадью более 75 гектаров и 378 случаев возгораний сухой травы на площади более 1370 гектаров.
