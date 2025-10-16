Рабочий погиб после падения в шахту лифта на Ленинградском проспекте

Ночью на строительном объекте на Ленинградском проспекте в шахту лифта с высоты восьмого этажа упал рабочий частной подрядной организации. От полученных травм он погиб на месте. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в прокуратуре Москвы.
Уточняется, что мужчина упал на уровень третьего этажа.
— Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — написали в Telegram-канале ведомства.
14 октября мужчину, работавшего в филиале МГТУ имени Н. Э. Баумана, придавило лифтом. Обстоятельства инцидента выясняют специалисты.
До этого двое рабочих 17 и 19 лет пострадали после падения со строительных лесов во время облицовочных работ двухэтажного нежилого кирпичного здания, расположенного во 2-м Донском проезде в Москве.