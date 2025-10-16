Рабочий погиб после падения в шахту лифта на Ленинградском проспекте

Ночью на строительном объекте на Ленинградском проспекте в шахту лифта с высоты восьмого этажа упал рабочий частной подрядной организации. От полученных травм он погиб на месте. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в прокуратуре Москвы.