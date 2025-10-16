ВСУ хотели лишить регион России электричества: карта ударов БПЛА на 16 октября

ВСУ атаковали российские регионы, есть пострадавшие.
ВСУ атаковали российские регионы. В Волгоградской области пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Ростовской области атаку противника спешно отразили на территории северных районов региона. Также ВСУ атаковали Горловку в ДНР. В результате удара БПЛА погибла женщина.
Всего за ночь российские ПВО уничтожили 51 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Вражеские аппараты сбиты над регионами России, Азовским и Черным морями. Карта атаки ВСУ — в материале URA.RU.
Заявление Минобороны РФ.
Российские ПВО перехватили и уничтожили 51 БПЛА Украины за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В частности, 12 аппаратов были ликвидированы в небе над Саратовской областью, 11 — над Волгоградской областью, 8 — над Ростовской областью, 6 — над Республикой Крым, по 4 — над Брянской и Воронежской областями, 3 — над Белгородской областью, по одному — над Курской областью, в акватории Черного моря и в акватории Азовского моря.
Из-за удара ВСУ по Горловке погибла местная жительница.
В результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке (ДНР) погибла местная жительница, еще два человека получили ранения, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале. Обстрелы велись реактивной артиллерией HIMARS калибром 227 мм и ударными беспилотниками по Центрально-Городскому и Никитовскому районам города, уточнил он там же.
По словам Пушилина, причиной гибели стала атака реактивной артиллерии, в результате которой скончалась женщина 1965 года рождения. Еще одна жительница региона 1941 года рождения получила ранения средней степени тяжести, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. А в Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал мужчина 1976 года рождения. Вся необходимая медицинская помощь ему уже оказана.
В результате обстрела в Центрально-Городском районе были повреждены четыре жилых дома, а также два объекта гражданской инфраструктуры: школа и организация, обеспечивающая водоснабжение. Кроме того, пострадали легковые автомобили.
ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области.
В Волгоградской области отражена массированная атака беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова передает telegram-канал местной администрации. По его словам, силы ПВО успешно перехватили БПЛА, однако в результате падения обломков возник пожар на территории подстанции ЛЭП «Балашовская» в Новониколаевском районе.
Энергоснабжение в ближайших поселках временно ограничено, однако ремонтные работы уже начаты. Повреждений жилых строений и пострадавших нет, сообщил Бочаров.
Объявление опасности атаки БПЛА.
Угроза БПЛА была введена в Саратовской области.
Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что Минобороны заявило о потенциальной угрозе атаки БПЛА. В районах, где существует вероятность возникновения опасности, могут быть активированы системы оповещения населения. Все экстренные службы региона приведены в состояние полной готовности, отметил Бусаргин в своем telegram-канале.
Опасность БПЛА введена и в Оренбургской области.
На территории Оренбургской области также введен режим повышенной опасности в связи с возможной атакой беспилотных летательных аппаратов. О чем сообщил глава региона Евгений Солнцев в своем telegram-канале. Он рекомендовал жителям сохранять бдительность и следить за последующими уведомлениями, поступающими от правительства региона.
В Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность».
На территории Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность». Об этом уведомлял губернатор региона Олег Мельниченко в своем telegram-канале. В связи с необходимостью обеспечения безопасности населения в области временно ограничивали функционирование мобильного интернета.
В ряде районов области также был введен план «Ковер». Позднее все ограничения были отменены.
ВСУ предприняли попытку атаки по двум районам Воронежской области.
В Воронежской области был объявлен режим опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Тревога была введена в Богучарском районе и городе Борисоглебске. Позже непосредственная угроза атаки была отменена после уничтожения нескольких дронов силами противовоздушной обороны. Оперативную информацию предоставил губернатор Александр Гусев в своем официальном telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — отметил губернатор Гусев.
Несмотря на ликвидацию непосредственной угрозы, в регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА. Оперативные службы и подразделения ПВО находятся в состоянии повышенной готовности.
Приостановка работы аэропортов.
В ряде аэропортов РФ временно вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ночь на 16 октября. Об ограничениях сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были введены в аэропортах Волгограда (с 23:21 до 03:02 по мск), Тамбова (с 00:07 до 05:29 по мск) и Саратова (с 03:07 до 03:42 по мск). Также ограничения были введены в авиагавани Самары, которые сняли в 7:03 по мск. В период действия ограничений на запасной аэродромы «ушел» один самолет.
На территории северных районов Ростовской области сбили БПЛА ВСУ.
В ночь на 16 октября средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно отразили воздушную атаку противника на территории северных районов Ростовской области. По словам главы региона Юрия Слюсаря, в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах были уничтожены и перехвачены вражеские беспилотные летательные аппараты. В результате происшествия пострадавших среди гражданского населения нет, разрушения и другие последствия на земле не выявлены, сообщил Слюсарь в своем telegram-канале.