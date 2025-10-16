ВСУ хотели лишить регион России электричества: карта ударов БПЛА на 16 октября

Российские ПВО перехватили и уничтожили 51 БПЛА Украины за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В частности, 12 аппаратов были ликвидированы в небе над Саратовской областью, 11 — над Волгоградской областью, 8 — над Ростовской областью, 6 — над Республикой Крым, по 4 — над Брянской и Воронежской областями, 3 — над Белгородской областью, по одному — над Курской областью, в акватории Черного моря и в акватории Азовского моря.