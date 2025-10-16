Тигр в российском городе напал на машину с людьми, которые мешали ему ужинать

Амурский тигр совершил нападение на автомобиль в Приморском крае после того, как люди в машине помешали ему закончить трапезу. Видеозапись инцидента была распространена телеграм-каналом Amur Mash.
Хищник добыл корову вблизи Врангеля — отдаленного района Находкинского городского округа. Находящиеся в автомобиле люди, заметив животное во время приема пищи у дороги, начали вести съемку и направлять свет фонаря, чем вызвали явное раздражение зверя.
Исчерпав терпение, тигр предпринял атаку на транспортное средство из укрытия, однако вскоре отступил. Никто из людей не пострадал, ограничившись легким испугом.
Амурский тигр, известный также как уссурийский или дальневосточный, представляет собой один из наиболее редких подвидов крупных кошачьих, включенный в Красную книгу России. Его природный ареал охватывает юго-восточные регионы России, преимущественно предгорья Сихотэ-Алиня в Приморском крае, а также территории северо-восточного Китая и северной части Корейского полуострова.
