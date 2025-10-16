Тигр в российском городе напал на машину с людьми, которые мешали ему ужинать

Амурский тигр, известный также как уссурийский или дальневосточный, представляет собой один из наиболее редких подвидов крупных кошачьих, включенный в Красную книгу России. Его природный ареал охватывает юго-восточные регионы России, преимущественно предгорья Сихотэ-Алиня в Приморском крае, а также территории северо-восточного Китая и северной части Корейского полуострова.