Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь расчёты ПВО сбили 51 украинский дрон над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 12 — сбили над Саратовской областью. Одиннадцать БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью. На подстанции «Балашовская» в Новониколаевском районе произошло возгорание из-за падения обломков украинского беспилотника. На месте происшествия работают пожарные расчёты. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населённых пунктов.

Восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили над Ростовской областью, шесть — над территорией Республики Крым. По четыре дрона перехватили над Брянской и Воронежской областями, по одному — над Курской областью, а также над акваторией Чёрного и Азовского морей. Ещё три беспилотника сбили над Белгородской областью.

Сегодня ночью по Украине был нанесён массированный удар. Так, взрывы прогремели в Харькове и Изюме. Взрывы в Полтаве и Кременчуге, по предварительным данным, привели к повреждению крупного газохранилища в области. Кроме того, хлопки прозвучали в Чернигове. Ночью сирены воздушной тревоги звучали по всей Незалежной.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше