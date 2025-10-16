Во Владивостоке сиделка избивала 90-летнюю бабушку и забирала у нее пенсию

Ричмонд
Во Владивостоке сиделка жестоко обращалась с 90-летней пенсионеркой, за которой должна была ухаживать. Об этом рассказала внучка пожилой женщины, случайно обнаружившая издевательства. По ее словам, помощница не только избивала подопечную, но и забирала ее пенсию.

В 2022 году семья наняла сиделку, когда пожилой женщине потребовался постоянный уход. Родственники жили далеко и не могли контролировать ситуацию, однако были уверены, что пенсионерка в безопасности, поскольку жалоб от нее не поступало. Деньги на питание и одежду регулярно переводились ухаживающей женщине.

Правда вскрылась, когда внучка приехала без предупреждения. Она рассказала, что в квартире не было еды и лекарств, а бабушка лежала в грязном подгузнике с множественными синяками и царапинами. Девушка сразу вызвала полицию, но сиделка успела скрыться.

Ситуацию предали огласке, чтобы расследование не замяли. Сейчас пенсионерка находится в частном пансионате, где за ней круглосуточно следят врачи. По словам внучки, женщина сильно истощена, у нее пролежни и частично парализована рука, передает «Осторожно, Новости».

Ранее мужчина в состоянии опьянения избил 65-летнюю пенсионерку за отказ дать ему милостыню рядом с церковью Георгия Победоносца, расположенной на проспекте Славы в районе Купчино в Санкт-Петербурге.