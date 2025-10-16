Во Владивостоке сиделка избивала 90-летнюю бабушку и забирала у нее пенсию

В 2022 году семья наняла сиделку, когда пожилой женщине потребовался постоянный уход. Родственники жили далеко и не могли контролировать ситуацию, однако были уверены, что пенсионерка в безопасности, поскольку жалоб от нее не поступало. Деньги на питание и одежду регулярно переводились ухаживающей женщине.