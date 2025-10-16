Ричмонд
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 51 дрон ВСУ над регионами страны

В Саратовской области сбили 12 дронов ВСУ за ночь 16 октября.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 16 октября 51 дрон Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом в Telegram-канале сообщает Минобороны России.

В частности, 12 вражеских беспилотников российские военные ликвидировали над Саратовской областью, 11 — Волгоградской, восемь — Ростовской областью.

Кроме того, шесть БПЛА украинских боевиков сбиты в Республике Крым, по четыре — в Брянской и Воронежской областях, три — в Белгородской области. Еще по одному беспилотнику противника ВС РФ уничтожили в Курской области, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Сутками ранее, за ночь 15 октября, силы ПВО России ликвидировали 59 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России. Большая часть из них, 17 единиц, была уничтожена в Ростовской области.

Вместе с тем, в Запорожской области операторы FPV-дронов 291-й артиллерийской бригады группировки войск «Днепр» поразили три пункта управления БПЛА ВСУ.

