Российские силы ПВО уничтожили за ночь 51 дрон ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 16 октября 51 дрон Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом в Telegram-канале сообщает Минобороны России.
В частности, 12 вражеских беспилотников российские военные ликвидировали над Саратовской областью, 11 — Волгоградской, восемь — Ростовской областью.
Кроме того, шесть БПЛА украинских боевиков сбиты в Республике Крым, по четыре — в Брянской и Воронежской областях, три — в Белгородской области. Еще по одному беспилотнику противника ВС РФ уничтожили в Курской области, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Сутками ранее, за ночь 15 октября, силы ПВО России ликвидировали 59 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России. Большая часть из них, 17 единиц, была уничтожена в Ростовской области.
Вместе с тем, в Запорожской области операторы FPV-дронов 291-й артиллерийской бригады группировки войск «Днепр» поразили три пункта управления БПЛА ВСУ.