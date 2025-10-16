Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Амурской области

Напомним, 16 октября 2025 года на автомобильной дороге «Подъезд к г. Свободному» в Амурской области произошла авария с участием Toyota Probox и автобуса, перевозившего 48 вахтовиков, работающих на Амурском газохимическом комплексе. В результате ДТП в медицинские учреждения были доставлены 46 человек. Один из пострадавших скончался. Свободненская городская прокуратура контролирует ход расследования обстоятельств инцидента.