В Прикамье авто съехало в кювет и загорелось после столкновения с деревом

Как рассказывают спасатели, авария с участием легковушки случилась в Кунгуре утром 15 октября. Около 12 часов в экстренную службу поступило сообщение о том, что в районе улицы Боровой иномарка Шевроле съехала с дороги в кювет, а после вспыхнула. На место были направлены специалисты группы оперативного реагирования № 4.