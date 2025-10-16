В Прикамье авто съехало в кювет и загорелось после столкновения с деревом

Автомобиль съехал в кювет и загорелся после столкновения с деревом в Пермском крае, сообщает Поисково-спасательная служба Кунгурского округа (КМО).
Как рассказывают спасатели, авария с участием легковушки случилась в Кунгуре утром 15 октября. Около 12 часов в экстренную службу поступило сообщение о том, что в районе улицы Боровой иномарка Шевроле съехала с дороги в кювет, а после вспыхнула. На место были направлены специалисты группы оперативного реагирования № 4.
К моменту приезда спасателей очевидцы уже вытащили из загоревшегося автомобиля пострадавшего мужчину. Сотрудники службы оказали мужчине первую помощь, а позже доставили его к карете скорой помощи и передали медработникам.
«Возгорание автомобиля ликвидировано пожарными. В результате ДТП пострадал один человек (мужчина 1968 г.р.)», — заключили в Поисково-спасательной службе КМО.